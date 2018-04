Al Parco Ferrari torna la manifestazione "In bici con la 4"

Bicicletta con gomme gonfie, freni oliati, campanello funzionante e casco in testa oltre alla voglia di pedalare e stare insieme. È tutto quello che serve per partecipare a “In bici con la 4”, la biciclettata promossa dal Quartiere 4 che si svolgerà domenica 8 aprile con ritrovo al parco Ferrari alle 14.30 e da lì partenza per i due percorsi previsti, uno lungo di 20 chilometri e uno medio di 11, accessibile anche ai bambini. La manifestazione, giunta alla 13ª edizione, è a partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Il circuito più lungo e impegnativo fisicamente prenderà il via alle 15 da via Autodromo per poi transitare in via per Cognento, via Jacopo da Porto, via Pomposiana e arrivo al Camping club, dove è previsto un momento di ristoro, poi percorso inverso sino al parco Ferrari. Alle 15,15 parte invece il percorso più breve, consigliato anche per i più piccoli, che attraverso via per Cognento e via Jacopo da Porto arriverà fino alla polisportiva Cognentese dove è previsto un momento di ristoro prima del ritorno al parco Ferrari. In palio, per la scuola più numerosa, il Trofeo Matteo Testoni.

Al parco Ferrari sarà possibile effettuare il controllo gratuito della bicicletta, per pedalare in sicurezza, e sarà presente uno stand informativo con controlli sanitari a cura dell’associazione Amici del cuore. Tutti i partecipanti sono obbligati al rispetto della segnaletica stradale e del Codice della strada, ed è raccomandato l’uso del casco per tutti ma in particolare per i bambini.

L’iniziativa è organizzata dal Quartiere 4 in collaborazione con il Comune di Modena, Acsi Velo club Modena, Amici del cuore, Arci Marzaglia vecchia, Associazione italiana familiari e vittime della strada; Azimut club, Caravan camping club, Cimone Mtb, Crc Cittanova, Fiab, polisportiva Cognentese, polisportiva Madonnina e Usd Nuova Marzaglia, Uisp.