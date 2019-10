“Parmigiano Reggiano da gustare”, il re dei formaggi protagonista per due giorni a Lama

Il 5 e 6 ottobre prossimi si terrà a Lama Mocogno, nella cornice del centro storico, la 16a edizione della rassegna “Parmigiano Reggiano da gustare”. Questo evento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano e con i caseifici del territorio, di anno in anno si è affermato fra i più importanti dedicati a questo tipico e prestigioso prodotto della nostra

agricoltura. Da sempre agricoltura e Parmigiano Reggiano costituiscono un binomio inscindibile al quale hanno dedicato la loro vita lavorativa intere generazioni di uomini e donne del nostro territorio.

Il programma è molto ricco e articolatto: a questo link è possibile scaricare la versione integrale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la strada provinciale 28 chiude in un tratto in corrispondenza del centro abitato, dalle ore 14 di venerdì 4 alle ore 12 di lunedì 7 ottobre.