"Parole in Città", ospiti speciali e tanti laboratori per la seconda edizione dell'evento letterario

Si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre la due giorni “Parole in città”: un evento letterario organizzato dal servizi culturali e dalla biblioteca Comunale N. Cionini, in collaborazione con le associazioni del territorio “Gian Paolo Biasin” e “Librarsi” e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed il contributo di Exprimo come sponsor tecnico, che, dopo il buon successo dello scorso anno, giunge nel 2019 alla seconda edizione con l’obiettivo di promuovere lettura e scrittura tramite momenti laboratoriali di narrazione e lettura ed eventi divulgativi aperti al pubblico.

Sabato 26 ottobre, presso la Biblioteca Cionini di via Rocca, dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17,30: Laboratorio di scrittura su prenotazione con Marco Missiroli, “L’arte di raccontare e di raccontarsi”, come si sceglie una storia che vale la pena di raccontare? E come si organizza la narrazione? Un percorso che esplora le potenzialità dell’invenzione e le tecniche per realizzarla. Costo € 50,00 (€ 30,00 per studenti). Per partecipare è necessario iscriversi presso la Biblioteca comunale N. Cionini (tel. 0536/880813, email biblioteca@comune.sassuolo.mo.it). Il laboratorio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti e per un massimo di 25 (in caso di posti residui sarà possibile iscriversi il giorno stesso).

Sempre sabato 26 ma alla Biblioteca Leontine dalle 16 alle 18: laboratorio creativo su prenotazione per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni condotto da Le Galline Volanti “In volo con Harry Potter”, una caccia al tesoro tra Hogwarts e altri mondi fantastici: per divertirsi insieme tra mostri, scenari fantastici e pozioni magiche. Il laboratorio è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi presso la Biblioteca per ragazzi Leontine (tel. 0536/880814, email leontine@comune.sassuolo.mo.it). Il laboratorio verrà attivato per un numero massimo di 30 partecipanti.

Domenica 27 ottobre, in piazzale Della Rosa dalle 10 alle 13 la lettrice Vis-à-Vis (performance human specific sulla lettura con Chiara Trevisan). Ingresso libero e gratuito.

Dalle 11 alle 12,30 presso la corte di Palazzo Ducale, per la rassegna 11 l’ora d’autore: Paolo di Paolo presenta “Lontano dagli occhi”. Ingresso libero e gratuito.

In biblioteca Cionini al pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30: incontro pubblico – laboratorio con Simonetta Bitasi “Meglio non leggere”, strategie di autodifesa del lettore. Attraverso una esilarante psicopatologia del lettore, attingendo a libri e scrittori, Simonetta Bitasi propone strategie e astuzie per continuare o iniziare a leggere, consapevoli però dei rischi a cui si va incontro. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni contattare la Biblioteca Cionini – Via Rocca, 19 – Tel. 0536 880813- email biblioteca@comune.sassuolo.mo.it.