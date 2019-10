La partita della legalità: magistrati e Carabinieri scendono in campo a Formigine

L’educazione e la sensibilizzazione alla legalità passa anche attraverso lo sportin questo caso il calcio. Si terrà venerdì 11 ottobre a partire dalle ore 9.30 a Formigine “La partita della legalità”, evento che si aprirà con un convegno dedicato agli studenti delle scuole medie del territorio dal titolo “Giovani e legalità, la vicinanza delle istituzioni” presso la Sala Clementina Secchi in via Ghiarola 2, seguito alle 11.15 da un incontro di calcio presso il Campo sportivo San Francesco, in Piazza Roma, in cui la squadra dei magistrati si scontrerà contro quella formata dai carabinieri della stazione di Formigine.

Un momento di gioco e allegria unito alla discussione di temi importanti, nel tentativo di avvicinare i giovani alla lotta quotidiana per la legalità svolta da giudici e forze dell’ordine. L’evento è organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Formigine insieme alla locale stazione dell’Arma e alla Sottosezione di Modena dell’Associazione Nazionale Magistrati.