Scacchi, il campione italiano Luca Moroni partecipa al Club 64 una simultanea con i bambini

Il Club64 A.S.D. Sabato 10 marzo alle ore 15:00 ha invitato il campione Italiano di scacchi assoluto Luca Moroni https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Moroni per giocare una simultanea gratuita con tutti i bambini che vorranno partecipare.

La simultanea è un particolare incontro di scacchi in cui un giocatore esperto, chiamato simultaneista, gioca contemporaneamente più partite contro più avversari, ciascuno dei quali dispone di una propria scacchiera.

Il simultaneista, che gioca con il Bianco, salvo diverso accordo, esegue la mossa sulla prima scacchiera, poi sequenzialmente, su tutte le altre. Ogni avversario deve rispondere alla mossa quando il simultaneista, completato il giro delle scacchiere, torna di fronte a lui.

Finita la partita ad ogni bambino verrà consegnato un attestato autografato dal campione come ricordo della partita.

Link all'evento: http://www.club64.it/evento-home.asp?Id=334

Per maggiori informazioni sul club 64 e sull'evento: 3317047012 (Marcos Vergara)

Il "Club 64", affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana dal 1987, è un'attiva e dinamica associazione che si propone come punto di riferimento per gli appassionati del gioco degli Scacchi del modenese tanto che nel 2017 è stato votato come miglior circolo del nord italia.

Fin dalla sua fondazione, il settore giovanile è stata l'attività trainante dell’associazione, coinvolgendo ogni anno centinaia di ragazzi in età scolare con numerose iniziative.