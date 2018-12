I campioni in campo per Betlemme con la "Partita della Stella 2018"

I campion in campo per Betlemme con la "Partita della Stella 2018"Per la sesta volta Modena scende in campo in nome della solidarietà. È tutto pronto per la sesta edizione della Partita della Stella, che si svolge lunedì 10 dicembre a partire dalle 20 al PalaPanini. Un appuntamento importante per la città che anche quest'anno prevede un torneo benefico di calcetto con l'obiettivo di raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico di Betlemme e l'orfanotrofio Hogar Ninos Dios.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 7 dicembre all’Acetaia del Duca dagli assessori Giulio Guerzoni (Sport) e Ludovica Carla Ferrari (Promozione della città e Turismo) con Stefano Prampolini di “Un ponte verso Betlemme” e Pier Luigi Senatore di “Rock no war” Erano presenti anche Mariangela Grosoli e alcuni campioni e artisti che parteciperanno alla Partita.

La sera di lunedì 10 al PalaPanini ci saranno l'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi, quello di Azimut Leo Shoes Julio Velasco e, ancora, l'attaccante del Sassuolo Kevin Prince Boateng e il campione olimpico Stefano Baldini, le glorie del volley Sartoretti e Cantagalli e diversi giocatori del Modena calcio. Certi il bomber Ferrario e l'allenatore Apolloni. Ha confermato la sua presenza anche Beppe Carletti dei Nomadi con Paolo Mengoli e Andrea Mingardi. Presenti giocatori del Parma Calcio e la velocista della Nazionale italiana di atletica Raphaela Lukudo. Sono alcuni dei campioni di sport e musica che il prossimo 10 dicembre si ritroveranno a Modena per questa grande festa di sport e solidarietà.

Come sempre l'obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per il Caritas Baby Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico della Cisgiordania, che ogni giorno dal 1952 offre cure mediche e assistenza a tutti i bambini, prime vittime delle conseguenze del conflitto israelo – palestinese. Oltre all'ospedale pediatrico anche quest'anno i fondi verranno devoluti anche all'Hogar Ninos Dios, casa di accoglienza per bimbi disabili fisici e mentali gestito dalle suore dell'ordine del Verbo Incarnato, che si occupano di questi ragazzi, abbandonati dalle loro famiglie. Anche l'Hogar vive di Provvidenza e non ha alcun aiuto pubblico.

Confermata la formula degli scorsi anni. I partecipanti alla Partita della Stella verranno divisi in quattro squadre: "Amici del Bovo-Nessun1escluso", "Modena Volley", "Modena Fc" e "Rock No War". Diversi ospiti comunicheranno la loro presenza a ridosso dell'evento quindi si attendono sorprese.

La Partita della Stella è promossa da Comune di Modena, Un ponte verso Betlemme e Rock No War, con patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Figc (Federazione italiana gioco calcio), dell’Aic (Associazione italiana calciatori), dell’Aia (Associazione italiana arbitri), dell’Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio), del Coni e degli enti di promozione sportiva Uisp, Csi e Aics.

Fondamentale il sostegno degli sponsor che continuano a credere in questo progetto: Piacere Modena, Conad, Aceto Balsamico del Duca, Bper Banca, Gep Informatica, Domus Assistenza, Caseificio 4 Madonne, Gruppo Assimoco, Galvani, Confcooperative Modena, Modena Volley e Decathlon. Tante anche le "new entry": Immergas, Tironi, Emiliana Serbatoi, Usco, Just Work, Bulloneria Emiliana, Safim, Coop Insieme Benefit.

Per informazioni aggiornate si può consultare il sito www.rocknowar.it oppure cliccare mi piace sulla pagina Facebook "Un ponte verso Betlemme". Donazioni si possono fare sul c/c 5775: Rock No War – Un ponte verso Betlemme, Banca Interprovinciale, Formigine - IBAN IT82G0339566780CC0020005775.