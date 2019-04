Parva Naturalia, in piazza Roma la fiera del biologico e degli artigiani

Modena diventa la capitale del biologico sensoriale. Il 27 e 28 aprile sarà il centro del mondo del biologico dove produttori e consumatori si daranno appuntamento. Parva Naturalia, giunta alla sua XII edizione, è la festa mercato delle colture biologiche sensoriali, sarà ospitata in piazza Roma, nel centro storico di Modena con un itinerario sensoriale che si svilupperà tra bancarelle di falegnameria, vivai e degustazioni di prodotti,

Le aziende, si troveranno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e dar vita ad un arcobaleno di emozioni sensoriali fatta di profumi, di sapori. di tatto e di bellezza da vedere.

La manifestazione vuol rendere omaggio all’agricoltura nell’Anno dedicato al SENSORIALE per dare valore aggiunto all’agricoltura vera.. Si approfitta infatti di questo appuntamento per comunicare un modello di azienda, storicamente molto diffuso ma che poi è stato messo nel dimenticatoio, e negli tempi ha riavuto delle interpretazioni sublimi nella vita delle famiglie, i sensi ci fanno captare sensazioni diverse ad ognuno di noi . “Proprio perché stiamo riscoprendo i sensi– dice Andrea Reggianini, presidente dell’associazione Salviamo il Biologico ed organizzatore dell’evento, è importante sottolineare che sono anzitutto le piccole aziende quelle che meglio preservano le caratteristiche sensoriali di ogni prodotto che creano, puntando alla produzione sostenibile e diversificata dei propri prodotti.”

Promossa grazie al patrocinio del Comune di Modena ed il sostegno di Modenamoremio la festa PARVA NATURALIA intende anche mettere a fuoco con la competenza di cultori ed esperti il quadro normativo entro cui si trovano ad agire oggi le aziende agricole e che nel nostro territorio fanno agricoltura biologica.

