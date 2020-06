Parva Naturalia, il mercatino del biologico si riprende Piazza Roma

Il 13 e 14 giugno, Modena torna ad essere punto di riferimento del biologico certificato e si prepara ad accogliere il mondo del biologico e i suoi protagonisti, produttori e consumatori. Parva Naturalia è giunta alla sua 17° edizione, sarà una festa mercato delle colture biologiche tipiche, avrà nuovamente luogo in Piazza Roma, nel centro storico di Modena; le bancarelle degli espositori, daranno vita ad un percorso tra degustazioni di prodotti, artigiani che prepareranno dal vero le loro creazioni e vivai con piante e fiori che daranno colore e saranno una festa per l’olfatto.

Quest’anno Parva Naturalia rafforza il legame con l’amministrazione comunale organizzando uno stand per la raccolta fondi sul conto corrente IT 67 V 02008 12930 000105890823 denominata “FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE COVID 19” che verrà presentata durante l’inaugurazione del mercato sabato mattina alle ore 11:00 in presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, degli Assessori Ludovica Carla Ferrari, Andrea Bosi e Maria Carafoli, Direttore Modenamoremio.

Le aziende saranno in piazza per incontrare i cittadini-visitatori, far assaggiare i propri prodotti e magari svelarne qualche segreto. La manifestazione festeggerà l’Anno internazionale dell’agricoltura familiare promosso dall’Onu. Sarà un modo per rendere omaggio al modello di azienda famigliare, storicamente molto diffuso in Emilia-Romagna e in Italia, che negli ultimi anni ha visto nascere aziende modello per innovazione e qualità di prodotti.

“Proprio perché siamo nell’anno dell’agricoltura familiare – dice Andrea Reggianini, Presidente dell’Associazione ed organizzatore dell’evento “sono anzitutto le piccole aziende quelle che meglio preservano le caratteristiche del territorio e l’equità nelle relazioni lavorative, puntando alla produzione sostenibile e diversificata”.

La festa PARVA NATURALIA, organizzata grazie alla collaborazione di MODENAMOREMIO e al patrocinio del COMUNE DI MODENA, intende anche mettere a fuoco con la competenza di cultori ed esperti il quadro normativo entro cui si trovano ad agire oggi le aziende agricole che nel nostro territorio fanno agricoltura biologica.

PARVA NATURALIA sarà una fiera da vivere genuinamente, all’aria aperta, un’occasione per scoprire il piacere di una dimensione sana della vita, in armonia con se stessi e la natura, dove trovare risposte ai sempre più ricercati bisogni di cibo genuino e di qualità. Ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per maggiori informazioni scrivere a: info@salviamoilbiologico.com