Parva Naturalia, in Piazza Grande il tradizionale mercatino d’un tempo con le strenne di Natale

Modena sarà presto invasa da casette in legno bianche, che daranno vita ad un tradizionale mercatino natalizio con al centro il mondo biologico con i suoi produttori e consumatori, il vero artigianato pensato e creato per la tradizione del natale. Parva Naturalia, fiera mercato natalizio dedicata al mondo del biologico certificato, avrà luogo come seconda edizione in Piazza Grande a Modena dal 7 al 23 dicembre 2019 . Gli espositori, vi faranno degustare i propri prodotti, laboratori artigiani a cielo aperto daranno il via libera a 17 giorni tutti da scoprire e degustare.

Il progetto Parva Naturalia “Strenne di Natale” mette in evidenze il ritorno al tradizionale festa di Natale con 17 giorni dedicati esclusivamente a tutte quelle tipologie di nicchia che riportano i vecchi sapori tradizionali dei mercatini natalizi.

All’interno delle casette di legno saranno vendute decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici biologici Km0, ed artigianato di alto livello, souvenir, piccoli oggetti da regalo tipici del clima natalizio

“Tutti i nostri partecipanti sono piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e che grazie al loro lavoro riportano sulle tavole cibi oramai perduti. Artigiani che creano oggetti di altissimo livello utilizzando materiale di riciclo, oggetti tipici, tutti pensati e creati per la tradizione natalizia. Parva Naturalia sarà una fiera da vivere in modo naturale, all’aria aperta, nel centro storico di Modena con ingresso libero e gratuito; sarà anche il modo per scoprire il piacere di una vita sana, in armonia con se stessi e la natura, dove trovare le risposte ai sempre piu’ ricercati bisogni di cibo sano, biologico e di qualità".