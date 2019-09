"Passa la Parola", inaugura a Modena la 9° Edizione del Festival della Letteratura per Ragazzi

Torna Passa la Parola, il Festival della Lettura per Ragazzi nella sua nona edizione: la prima parte del festival si svolgerà tra settembre 2019 e febbraio 2020 e si aprirà con la rassegna “Crescere lettori”, incontri di approfondimento della letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura a cura di esperti, scrittori, illustratori, poeti, editori per condividere il potere delle storie. Le iniziative sono rivolte a insegnanti, educatori.

Verrà, inoltre, realizzata una nuova rassegna dedicata a famiglie, bambini e ragazzi: “Parole e Disegni per Gianni Rodari”, per festeggiare il grande maestro di cui ricorreranno importanti anniversari nel 2020, con laboratori artistici e reading di illustratori e autori. Continueranno, come tutti gli anni, i Corsi sull’uso della voce e sulle tecniche di lettura animata. Verrà sempre rivolta una grande attenzione alle scuole con il progetto: “La Parola allo scrittore”.

Il primo appuntamento della rassegna “Crescere lettori” del Festival nella sua nona edizione è in programma lunedì 30 settembre alle ore 17 a Memo Modena: l’incontro con lo scrittore Francesco D’Adamo, per una pedagogia della lettura, per coltivare lettori, perché leggere libri per ragazzi e come aiutare gli studenti a scoprirli. L’evento è gratuito e aperto a tutti ma rivolto in particolare a insegnanti di scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, rilascia crediti formativi tramite il portale MyMemo. A seguire presentazione del progetto rivolto alle scuole del Festival Passa la Parola edizione 2019-2020: gli incontri di formazione per i docenti e gli incontri con l’autore per le classi della scuola primaria e secondaria di Modena e provincia. Sarà presente Sara Tarabusi, Direzione artistica del Festival Passa la Parola.

