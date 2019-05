Passa la Parola Festival, l'autore e illustratore Gek Tessaro a Spilamberto con "Libero Zoo"

Prosegue il contagio letterario di Passa la Parola, il Festival della lettura giunto alla sua ottava edizione: sabato 18 maggio, a Spilamberto presso lo spazio Eventi L. Famigli, è atteso Gek Tessaro che alle ore 17 terrà uno spettacolo di teatro disegnato per bambini e adulti dai 4 ai 99 anni.

Con “Libero Zoo” il grande Tessaro, maestro d’arte, autore e illustratore di libri per bambini, utilizzerà la sua lavagna luminosa dando vita ad uno zoo fantastico per celebrare la vita e la meraviglia delle differenze. L’appuntamento del Festival rientra nel programma di eventi Nati per Leggere: Passa la Parola quest’anno è stato selezionato e scelto tra 20 festival nazionali per celebrare i 20 anni di Nati per Leggere.

