Passeggiata liberty a Modena, Carpi e San Felice per conoscere l'Art Nouveau

L'associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'Art Nouveau Week, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau. Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.



Così come l'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.



Ogni giorno dall'8 al 14 si tengono itinerari tra Modena, Carpi e San Felice sul Panaro.

Alcuni edifici fruibili durante la passeggiata:

Carpi - Cassa di Risparmio, via Berenguario.

Modena - Villa San Donnino.

San Felice sul Panaro - Villa Duò, viale Campi 4.

Per aderire all'itinerario o per sapere come entrare nei vari siti scrivere a: info@italialiberty.it o compilare il form sul sito www.italialiberty.it.

Nel programma internazionale dell'Art Nouveau Week saranno aperti al pubblico numerosi siti esclusivi.



Come ribadisce Andrea Speziali: “Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone. Riuscire a creare un dialogo anche con il fruitore comune rispetto la corrente artistica Art Nouveau. Per questo l'associazione Italia Liberty ha trovato modalità coinvolgenti, che rendono il partecipante protagonista dell’evento, non solo spettatore. Con l'Art Nouveau Week è un passo verso un risultato di quello che è la mia idea di Turismo Culturale. Guardando l'esempio di Barcellona da traghettare in Italia”

