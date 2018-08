Una "Passeggiata Stellare" nella notte di San Lorenzo: questo e molto altro alla Sagra di Nirano

Giovedì 9 agosto la sagra di Nirano riprenderà alle ore 19 con la recita del Rosario e dei Vespri e si concluderà venerdì 10 agosto, nella ricorrenza del patrono. Nelle due serate, dopo le cerimonie religiose, si potrà cenare sul sagrato della chiesa con tortelloni, gnocco e tigelle; si fa musica; ci saranno inoltre gli stand della pesca e delle torte.

Nel giorno del patrono San Lorenzo, venerdì 10 agosto, alle ore 18.15, dall’oratorio del Mongigatto partirà la processione verso la chiesa parrocchiale, dove alle 19 verrà celebrata la Messa. Chi ha difficoltà deambulatorie, potrà recarsi direttamente in chiesa per la recita del Rosario alle 18.30.

La sera successiva, sabato 11 agosto, nella Riserva Regionale delle Salse di Nirano, è in programma una ‘Passeggiata stellare’, per assistere al fenomeno delle stelle cadenti, quest’anno favorito da due sciami di meteore, le Perseidi e le Delta Acquaridi.

L’appuntamento è al centro visite Ca’ Tassi, alle ore 20.30, con esperti che metteranno a disposizione un telescopio per l’osservazione del cielo e per imparare a conoscere i pianeti, le stelle delle costellazioni estive, i miti del cielo e vedere nel cielo sfrecciare le ‘stelle cadenti’. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione online (salse.nirano@fiorano.it). E’ richiesto un equipaggiamento composto da scarpe da ginnastica, felpa, panno, torce e ottiche. La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia, con avviso ai contatti forniti.