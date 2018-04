Pasta di semola e non solo! a Formigine

Fusilli ( maccheroni al ferro) e orecchiette saranno al centro

di questa serata.

Antonietta, signora che ha lavorato presso “la Rochegianta”,

gastronomia di Sassuolo, vi guida in questa serata.

Ogni partecipante prepara i propri maccheroni e orecchiette.

Munirsi di grembiule, vassoi di cartone, ferro per maccheroni,

tagliere di legno, rotella tagliapasta.



per info e prenotazioni: Veronica: 3279431616