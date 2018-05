Mercato, concerti e celebrazioni: gran finale per il Patrono di Carpi

Domenica 20 maggio chiuderà in bellezza la tre giorni di appuntamenti in occasione delle celebrazioni per il Patrono di Carpi, San Bernardino da Siena. Se piazza Martiri sarà animata per tutta la giornata dal Mercato straordinario e, sul rialzato, dalle Bancarelle della Solidarietà delle associazioni di volontariato, in piazza Garibaldi si susseguiranno fino a sera gli incontri, show cooking, animazioni e dibattiti del Villaggio della Salute, promosso da Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, insieme all’Azienda USL di Modena. L’iniziativa vedrà, oltre alla partecipazione di medici ed esperti di alimentazione e benessere, anche quella del comico Vito e del conduttore televisivo Andrea Barbi.

Oltre ai già citati Carpeat - Busk&at e Cortile delle Meraviglie, che continueranno per tutta la giornata, alle ore 19.30 avrà luogo, presso Sala Duomo, l’estrazione dei biglietti vincenti della Sottoscrizione a sostegno del Patrono, con numerosi premi in palio, offerti da diverse realtà cittadine.

Il programma di iniziative sarà poi concluso in grande stile, con il Concerto di San Bernardino da Siena, a partecipazione gratuita sino a esaurimento posti e nel corso del quale, a partire dalle ore 21, le splendide architettura della Cattedrale dell’Assunta si colmeranno delle armonie dell’organo e della tromba suonati rispettivamente di Maestri Paolo Oreni e Marco Pierobon, tra i più noti virtuosi italiani.

Per quel che riguarda invece il programma liturgico, gli appuntamenti previsti per domenica 20 maggio saranno, presso la chiesa di San Bernardino da Siena, i seguenti:

Ore 6.45 Lodi

Ore 7.15: Santa Messa

Ore 10.00: Santa Messa e Adorazione

Ore 15.30: Adorazione Eucaristica

Ore 17.00: Vespri solenni

Ore 17.30: Processione con il busto di San Bernardino verso la Cattedrale

Ore 18.00: in Cattedrale Santa Messa solenne in onore del Patrono presieduta da sua Eccellenza Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi, alla presenza dei sacerdoti e delle Autorità cittadine

Gli appuntamenti del Patrono di Carpi sono realizzati con il patrocinio di Comune e Diocesi di Carpi.