Arcigay presenta il libro "Peccato che non avremo mai Figli" di G. La Delfa, con l'autrice ospite dell'incontro. L'appuntamento è per giovedì 7 febbraio alle 20.30 presso la sede dell'associazione in via IV ovembre.

Una storia vera, quella di Giuseppina e Raphaelle che agli inizi degli anni '80 si scoprono innamorate. Due donne che credono al cambiamento, sognano un avvenire radioso e si battono costantemente per realizzare la propria libertà. Le loro scelte non sono solo personali, appartengono a ognuno di noi e ci riguardano da vicino: dalla volontà di uscire dal cono d'ombra dell'invisibilità al desiderio di genitorialità. La consapevolezza di ciò che hanno vissuto, tra Francia e Italia, contribuirà a influenzare la vita di molte persone.

Opera prima dell'autrice, il libro è un’autobiografia ma è soprattutto un dichiarazione d’amore a 360°: per la moglie, Raphaëlle Hoedts; per i figli, nati dalla loro unione, Lisa Marie ed Andrea Giuseppe; e per i lettori, cui l’autrice apre il cuore e mostra senza veli pensieri e sentimenti.

La Delfa è fondatrice ed ex presidente di Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali dal 2005 al 2015. Board member of NELFA (Network of European LGBTIQ* Families Associations).