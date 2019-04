"Pane e polvere", pedalata con narrazione storica il 1° maggio a Sassuolo

Nel pomeriggio del 1° maggio, alle ore 16 partirà dal circolo 1° Maggio (via Pista 41) la pedalata “Pane e polvere. Il lavoro a Sassuolo (1960-1980)”, percorso in sei tappe, adatto a tutti e con ogni tipo di bicicletta, per le vie e le piste ciclabili della città, con narrazioni storiche di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti.

La pedalata prevede tappe narrative su luoghi significativi, per raccontare con le tecniche della Public History lo sviluppo della città negli anni '60 e '70 del secolo scorso, toccando temi quali la formazione, le problematiche ambientali, la salute, i trasporti, l'immigrazione, le questioni di genere e le strategie adottate dai lavoratori nei periodi di crisi.

L’arrivo è previsto alle 18.30 alla sede dello circolo Alete Pagliani (via Monchio 1).

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Sassuolo, è organizzata da Cgil Cisl Uil, insieme ad Arci, Anpi, circolo Alete Pagliani, circolo 1° Maggio, circolo Ottavio Tassi, circolo Terra pace e Libertà.