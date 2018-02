Peer Rope, a Modena una serta per imparare i segreti delle corde

Il PeerRope o Serata di Corde è un momento di condivisione, durante la quale tutti avremo a disposizione la sala per effettuare l’allenamento e il ripasso; sarà anche un momento di condivisione e conoscenza reciproca. La serata sarà tenuta presso la Kinbaku Esse c/o "Laboratori del Faro" in Via dell'artigianato 39/a a Modena (MO).

Per chi non avesse la Tessera Associativa la dovrà fare; servirà un abbigliamento comodo (esempio tute di cotone o abbigliamento comunque non troppo largo, meglio se attillato, vietati i reggiseni con ferretti o stecche), non serve un certificato medico.



Per informazioni, costi e prenotazioni:

Profili FB: Sandro Esse o Gloria Guizzardi

oppure telefonando al 340 661 5656.