"Pensieri, emozioni e difficoltà quotidiane…e se provassimo a giocare?"

La relazione con i propri figli in certi periodi può diventare complicata. A volte sono i naturali cambiamenti legati alla crescita a complicare i rapporti, a volte sono difficoltà varie che possiamo incontrare nel corso della nostra vita. Qualunque sia il motivo può essere utile farsi trovare pronti e avere qualche strategia per tutelare il rapporto genitori/figli.

Come possiamo coltivare relazioni positive con i nostri figli nella quotidianità, ma anche nei momenti di difficoltà? In che modo e perché giochi e attività creative e ricreative possono essere d’aiuto? Come posso continuare a giocare con i miei figli anche quando crescono? Come faccio se i giochi dei miei figli mi annoiano?

Nel corso della serata cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande per portarci a casa qualche spunto utile da usare nella nostra vita quotidiana.

Gallery