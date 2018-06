Per amor di donna, storie di fotografia alla Cascina di Balsamico Bonini

“Un viaggio a raccontar di donna”: inizia così l’introduzione di Gianni Volpi alla mostra fotografica temporanea che sarà protagonista dell’estate de La Cascina di Balsamico Bonini. Scatti sapienti, nei quali la figura femminile ricopre un ruolo prioritario, anche se in contesti diversi: moda, teatro, reportage ed altro ancora.

E così si passa dalla Madonna del Mazzoni a uno straordinario Lindsay Kemp nei panni di Divine, senza tralasciare la Venere del tortellino e tanti altri fotogrammi. Un viaggio intorno al mondo femminile, perché “…siamo tutti nati di donna! A lei sempre ritorneremo...”.

Gianni Volpi è nato a Modena il 31 maggio 1946.

Dal 1970 al 1985 ha svolto l’attività di insegnamento per Lingua e Letteratura Inglese nelle Scuole Superiori, occupandosi anche dell’attività didattica durante i mesi estivi in Inghilterra.

Fotografo professionista dal 1976, lasciato l'insegnamento ha iniziato a documentare, attraverso la macchina fotografica, luoghi e persone, piuttosto persone nei luoghi: le loro storie sono così divenute anche le sue. “Sempre infatti l'obbiettivo aspira a raccontare: sulla carta rimane e permane ciò che si è visto, o creduto di vedere, a volte, se si è fortunati, anche ciò che si è provato, sentito, vissuto. La realtà si piega così, quasi docile pretesto, a scenario per i nostri viaggi, mentali o reali che siano; su quelle tracce da noi lasciate sulla pellicola altri compiranno il "loro" viaggio, magari verso mete diverse dalle nostre, non importa. Avremo comunque fatto assieme il cammino di un istante”.

L’esposizione a La Cascina di Balsamico Bonini sarà inaugurata in un aperitivo con l’autore lunedì 25 giugno a partire dalle 19, e resterà visitabile gratuitamente fino a fine agosto.