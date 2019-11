"Per la ragione degli altri", il teatro Pirandelliano arriva a Modena con la compagnia Alchemico Tre

Giovedì 21 novembre al Teatro dei Segni di Modena (Via S. G. Bosco 150) va in scena alle ore 21.00 “Per la ragione degli altri”, tratto da “La ragione degli altri” di Luigi Pirandello, riscrittura di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo; regia Michele Di Giacomo; con Giorgia Coco, Michele Di Giacomo, Federica Fabiani; dramaturgia Riccardo Spagnulo; scene e luci Riccardo Canali; video Giuseppe Cardaci; suono Fulvio Vanacore; foto Max Cavallari; produzione ALCHEMICO TRE col sostegno di ATER e il Comune di Mercato Saraceno (FC).

"Marito, Moglie e Amante, tre personaggi incatenati tra loro da un segreto, sono chiamati sulla scena per raccontare la loro storia. Il Marito ha due famiglie: quella legale, sancita da un matrimonio con una donna milionaria e quella nascosta con l’Amante, dove per l’amore non c’è più spazio. Per mantenere la sua doppia vita, il Marito lavora come cronista in un quotidiano di provincia. La “provincia italiana” quel luogo in cui le persone vivono con la consapevolezza che i loro fatti privati possano viaggiare di bocca in bocca e finire sulla pubblica piazza. E gli Altri infatti vedono e parlano. Quando il segreto cessa di essere tale, il Marito è costretto ad abbandonare la sua finzione e scegliere da che parte stare, ma solo dopo aver disperatamente cercato una risposta alla domanda che lo ossessiona, oggetto della sua inchiesta giornalistica: che cos’è la Famiglia?" A 150 anni dalla nascita di Pirandello, Alchemico Tre affronta l’autore e il suo teatro confrontandosi con uno dei suoi primi testi: "La ragione degli altri".

Info e prenotazioni: cell 345 6018277; mail biglietteria@trasparenzefestival.it. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto under 25).

Lo spettacolo sarà seguito da un incontro con gli spettatori e un approfondimento a cura della Konsulta (progetto di formazione del pubblico under 30 coordinato dal Teatro dei Venti).

La rassegna Trasparenze Stagione è organizzata da Teatro dei Venti e ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare, con il patrocinio del Comune di Modena e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.