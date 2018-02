Presentazione del libro "Per sentito dire" di Francesco Ricucci

Sono 14 i racconti che, ambientati in una provincia trascurabile ma proprio per questo riconoscibile come terra discreta di mitezza e felicità possibili, compongono Per sentito dire, il primo libro di Francesco Ricucci che, edito da Mucchi Editore, sarà presentato giovedì 15 febbraio a partire dalle ore 19.30 presso ‘La bicicletta’, al civico 26 di via Sant’Eufemia a Modena, in una serata promossa insieme a MAS - Magnificat Art Societas, condotta dall’editor Jonathan Sisco che vedrà anche la partecipazione deldoppiatore di origini modenesi Ruggero Andreozzi.

I racconti di Per sentito dire scorrono nel continuo mescolarsi di due tempi, quello di un presente sospeso nel vissuto quotidiano, o meglio, nel tempo di una giovinezza fuori della storia, fatta di flash e scampoli di avvenimenti estratti da una cronologia approssimativa, una specie di eternità degli anni Ottanta e Novanta, e quello dei ricordi narrati da chi il passato lo ha vissuto per davvero, vivendoci e morendoci con una dignità che inorgoglisce: sono i padri, i nonni, gli uomini e le donne di prima di noi, quelli che, nostro tramite, continuano a raccontare le loro storie. Altra caratteristica peculiare del libro, il fatto che questi due paesaggi temporali, il Novecento degli anni Quaranta e Cinquanta e il Novecento della fine del secolo, non vengono uno dopo l’altro ma si svolgono come in parallelo, convivono sullo stesso piano.