“Per via di porre, per via di levare”, la scultura alla Galleria Estense

Sabato 8 febbraio ore 15:00 l'associazione Arianna propone una visita tematica in Galleria Estense, ponendo all'attenzione dell'osservatore alcuni mirabili pezzi di scultura ivi presenti.

Cercheremo di cogliere le qualità artistiche, le caratteristiche dei materiali ed il contesto storico.

Dal marmo alla terracotta, dal legno all'ambra e al corallo, non mancheremo di osservare la perizia eccezionale con cui sono state prodotte e lavorate le opere di Begarelli, Mazzoni, Bernini e di altri artisti.

L'excursus temporale è assai ampio e ci guida dalla antichità classica al barocco attraverso quella ricca stagione di apporti e reinterpretazioni che è stata il '500.

In chiusura, come sorpresa finale, si prevede un rapido passaggio in Museo civico d'arte per completare la fruizione di altre opere degli stessi artisti.

Ritrovo: Atrio del Palazzo dei Musei, ingresso da Via

Emilia, Modena.

Durata prevista: un’ora e trenta minuti circa.

Costo per la visita guidata: € 5,00 per persona,

€ 4,00/6,00 per l’ingresso in Galleria,

da corrispondere direttamente in Biglietteria.

L’associazione non percepisce proventi dall’iniziativa. La visita è condotta da una guida turistica abilitata. La prenotazione è obbligatoria: tramite sms al numero 334 8518717 oppure inviando una e-mail all’indirizzo arianna.guide@libero.it