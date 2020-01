"Percepirsi e rigioire", percorso sensoriale al buio con apericena

Entrare con passo lento e felpato in un luogo fatato… Destrutturare per un po’ il monopolio del nostro organo di percezione principale, la vista, per accendere un “sentire” più completo, antico, profondo…il tatto, l’udito, il gusto, l’olfatto, ed ancora più profondamente dentro di noi: il “contatto”e le “emozioni”. Affidarsi e fidarsi di mani straniere, ma che in breve diventeranno ancore, messaggi e messaggeri di codici sottili, massaggi e conforto. Incontrare gli altri a un più intimo livello di empatia.

Accompagnati dagli animatori sensoriali, l’Aperitivo Sensoriale diventa un modo per prendersi cura di sé, un’opportunità di un’esperienza magica, indimenticabile, un entrare nella lentezza del tempo, a tu per tu con l’Attimo Presente, col respiro e una percezione mindfulness della vita. Scoprire che c’è un ritmo che ci corrisponde di più, che c’è un incontro più profondo a cui poter accedere, che ci sono livelli di esperienza intensi e gratificanti

nell’empatia e nella gentilezza dei gesti. Vivere, dunque, la bellezza ritagliata nel lembo di due ore e portarsela a casa, in riferimenti di crescita emotiva e sensoriale indelebili.

La serata e il contributo comprendono:

Accompagnamento dell’Arpa Celtica di Stefania Oriente

Giochi ed esperienze sensoriali a cura di Manuela Monari e Elisabetta Beltramini, con il supporto di Chiara Manzini.

Buffett e aperitivo

Letture e condivisione finale.

Momento conclusivo di gioco e danza.



E fondamentale prenotare per tempo, i posti sono limitati. Manuela 3474155690 - manuela.monari@tiscali.it Elisabetta 3382612401

(meglio messaggio whats app)