La Musica barocca di "modena Organ Festival" protagonista in Municipio

Atmosfera barocca a Palazzo comunale con il concerto che la giovane soprano Giuseppina Perna e Francesco Luigi Trivisano al clavicembalo terranno sabato 30 novembre, alle 15.30, nella Sala di Rappresentanza. Il concerto, che fa parte della rassegna “Modena organ festival”, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il programma scelto dai due artisti alterna le cantate per soprano e basso continuo tratte dalle opere di Claudio Monteverdi, Luigi Rossi, Cristofaro Caresana e Händel, alle esecuzioni per clavicembalo solo come le “Variazioni sopra la Follia” di Alessandro Scarlatti e brani di Domenico Scarlatti e Michelangelo Rossi.

Nata nel 1992, Giuseppina Perna si è diplomata con lode in canto lirico al Conservatorio di Avellino ed è anche violista. Nel 2019 ha conseguito il master di perfezionamento in Prassi ed esecuzione del repertorio antico. Nel suo repertorio, non solo il canto lirico ma anche collaborazioni che vanno dalla musica antica a quella contemporanea.

Francesco Luigi Trivisano si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Avellino. Si è quindi avvicinato allo studio della musica antica e del clavicembalo, strumento per il quale ha conseguito, nel 2015, il livello accademico al Conservatorio di Napoli dove frequenta il master di musica antica. È cembalista accompagnatore al Conservatorio di Novara.

Giunto alla 17ª edizione, il “Modena organ festival”, la rassegna di musica per organo che coinvolge anche i Comuni di Sassuolo e Bomporto, si concluderà domenica 15 dicembre a Bomporto con il concerto per organo di Gustav Auzinger nella chiesa di San Nicola di Bari. La manifestazione, inserita nel programma di “ArmoniosaMente”, è organizzata dall’associazione “Amici dell’organo J. S. Bach” per la direzione artistica di Stefano Pellini, con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio Modena, Regione Emilia Romagna, Lapam confartigianato e Bper; e il patrocinio dei Comuni di Modena e Sassuolo.