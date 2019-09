Personart: la tecnologia per ritrovarsi nei dipinti della Galleria Estense

Ricercare il proprio sosia tra i dipinti esposti in Galleria. Dal 13 al 29 settembre 2019, la Galleria Estense di Modena presenta PERSONART. Ritrovati nell’arte, un’iniziativa che coinvolgerà il visitatore in modo divertente e originale.

All’ingresso della Galleria ai partecipanti verrà scattata una fotografia. Entro pochi minuti, sarà stampata una copia del quadro del personaggio che somiglia loro. Successivamente, gli stessi partiranno alla ricerca dell’opera e, dopo averla trovata, dovranno scattare un selfie e pubblicarlo con l’hashtag #personart.

PersonArt è un sistema interattivo basato su Intelligenza Artificiale che permette di trovare similarità tra volti reali e volti artistici. Le persone sono accompagnate lungo un percorso che permette loro di scoprire il proprio tipo fra i ritratti conservati alla Galleria Estense di Modena.

Dietro ai risultati, ci sono algoritmi basati su Deep Neural Networks per l’identificazione del volto e l’estrazione delle sue caratteristiche salienti, che consentono il calcolo della similarità tra il volto del visitatore e quelli presenti nei quadri esposti in Galleria. In più, PersonArt utilizza tecniche per la riduzione delle diversità tra immagini fotografiche e artistiche, garantendo così un risultato accurato nonostante le differenze di tessitura tra la fotografia del visitatore e i quadri.

Tali tecniche, realizzate dal laboratorio AImageLab dell'Università di Modena e Reggio Emilia, sono state recentemente presentate presso la più importante conferenza internazionale di Visione Artificiale (CVPR). L'elaborazione dei risultati viene eseguita in remoto sui server ad alte prestazioni a disposizione del Laboratorio.

PersonArt si inserisce tra le attività di ricerca del laboratorio AImageLab sulle Digital Humanities, che comprendono, oltre allo studio delle similarità visuali, l'integrazione di Visione e Linguaggio, l'analisi di dati 3D, e la costruzione di agenti autonomi per la navigazione interattiva.

Durante i giorni di FestivalFilosofia cioè da venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, l’ingresso alla Galleria Estense sarà gratuito.