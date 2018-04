Perspectiva Artificialis. Alla scoperta dei giochi di prospettiva di Varchi nel Tempo

Nel fine settimana il Laboratorio Macchine Matematiche di Unimore propone il percorso di visita Perspectiva Artificialis. L’iniziativa, in concomitanza con la riapertura di Varchi nel Tempo, indagherà la tecnica dell’anamorfismo attraverso alcuni strumenti in grado di creare giochi di illusione ottica che ingannano l’osservatore. Appuntamento a Modena sabato 7 e domenica 8 aprile.

Il Laboratorio di Macchine Matematiche di Unimore (v. Camatta,15) a Modena ha in serbo una apertura straordinaria nel fine settimana in occasione della riapertura di Varchi nel Tempo, l’esposizione promossa dal Comune di Modena, in cui artisti internazionali hanno svelato che cosa si cela al di sotto della pavimentazione di alcuni luoghi del centro storico, custodi dei resti della Mutina Romana.

Sabato 7 e domenica 8 aprile dalle ore 10.00 alle 18.00 sarà possibile partecipare alla visita di Perspectiva Artificialis, esposizione di strumenti nell’ambito della quale verrà approfondita la tecnica dell’anamorfismo, utilizzata nelle opere di Varchi nel Tempo per creare l’illusione della profondità nel terreno, e già nota agli artisti del ‘500. Durante il percorso di visita sarà possibile scoprire esempi di anamorfosi ottiche e avvicinarsi ad alcuni strumenti, tra cui i prospettografi, in grado di creare giochi di illusione ottica che ingannano l’osservatore.