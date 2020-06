Il Photolclub Eyes di San Felice con la mostra “Foto dell’anno 2018”

A seguito delle ultime disposizioni governative in merito alle aperture delle associazioni culturali, il circolo fotografico Photoclub Eyes riapre le porte ai soci e a coloro che vorranno visitare le mostre in programma.

Lunedì 8 Giugno verrà finalmente inaugurata l'esposizione che era rimasta in sospeso a fine Febbraio - “Foto dell’anno FIAF 2018”, rassegna di autori vari in collaborazione con OASIS e con il patrocinio di FUJIFILM ITALIA - presso La Galleria FIAF del “Centro Culturale OPERA” di San Felice sul Panaro (MO). Il titolo di Foto dell’Anno è assegnato all’immagine ritenuta più bella ed interessante tra quelle che hanno partecipato ai concorsi durante l’anno precedente attraverso un super-concorso. Al detto concorso possono partecipare tutti quegli Autori che si sono guadagnati l’ingresso in statistica FIAF inviando fino a 3 immagini a loro scelta tra quelle che hanno avuto ammissioni e premi in concorsi nazionali con patrocinio FIAF.

La giuria del concorso della Foto dell’Anno, formata da esperti, sceglie 25 immagini, tutte esposte nella mostra, tra le quali le 5 finaliste che si contendono il titolo di “Foto dell’anno”. La vincitrice, proclamata durante il Congresso Nazionale annuale, diventa la foto di copertina dell’Annuario Fotografico FIAF mentre le altre finaliste si guadagnano il diritto ad apparire nelle pagine interne del volume.

La foto vincitrice del 2018 appartiene al fotografo Diego Speri; l’immagine mette in rapporto la figura umana e uno spazio caratterizzato da elementi architettonici moderni, con un accurato equilibrio di masse a suggerire possibili storie e immaginarie relazioni tra i personaggi che animano il fotogramma tra riflessi e trasparenze.

L'inaugurazione inizierà alle 21:30; l'ingresso ai locali del club sarà possibile solo con utilizzo obbligatorio della mascherina e prenotandosi, via whatsapp, al numero 3355969512. Sarà possibile visitare la mostra tutti i lunedì e giovedì sera dalle 21 alle 24 fino al 13 Luglio, sempre previa comunicazione al numero indicato.