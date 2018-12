“Il Piano fuori Posto”. In piazza San Francesco il primo pianoforte pubblico di Modena

Un pianoforte. Una piazza. Modenesi e turisti in centro storico che da spettatori diventano protagonisti. Ecco i 3 ingredienti che rendono unica l’alchimia del “Piano fuori Posto”

Un evento nuovissimo a modena di grande impatto turistico che valorizza spazi e artisti locali, che avra’ luogo dal 7 al 24 dicembre tutti i week end (venerdi sabato e domenica dalle 17 alle 20) in Piazza San Francesco a Modena in contemporanea con la Prima edizione natalizia di “Parva Naturalia”, il mercatino biologico di grande prestigio di Andrea Reggianini che ha gia’ riscontrato un grande favore di pubblico nello scorso week end in Piazza Grande.

“Il Piano fuori Posto” nasce da una idea originale dell’associazione SanFra e consiste in un pianoforte in mezzo ad una piazza che tutti potranno suonare accompagnati da maestri di piano e altri strumentisti sempre presenti di fianco al piano con altri strumenti. A cura dei musicisti emergenti Nicoló Bertoni (batteria) e Gian Marco Vecchi (piano), già presenti a modena con “Jam in The Plaza” dal 2016, e con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di ModenAmoreMio, l’idea prende vita dalle grandi citta’ metropolitane che animano gli spazi pubblici con espressioni d’arte nuove, e che permette una grande novità nel panorama musicale ovvero di creare nuove musiche, nuove melodie e non solo le tante cover che da sempre spopolano nei locali, valorizzando artisti locali ma anche personi comuni che magari hanno doti musicali nascoste e mai valorizzate.

In occasione di questa importante “premiere” per Modena, lungo tutta Canal Chiaro 15 negozi di grande richiamo esporranno i loro prodotti con allestimenti natalizi sotto i bellissimi portici che conducono a piazza Grande, con la filodiffusione musicale di musiche natalizie scelte dall’associazione.

Taglio del nastro ufficiale sabato 8 dicembre alle ore 19:30 (in caso di pioggia si rimanda a domenica 9 dicembre ore 19:30) in piazza San Francesco alla presenza di autorita’, commercianti e residenti del centro storico, con un brindisi a base di ottimi vini modenesi.