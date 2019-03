"Piano piano, semplice semplice" alla quinta edizione di Teatramo

Cantieri Culturali Elfo e Amministrazione Comunale di Nonantola presentano la Compagnia TEATRODIUNGIORNO nella commedia brillante "Piano piano, semplice semplice". Regia di Francesco Terrano.

La megalomania, si sa, fa brutti scherzi, figurarsi quando c’è anche la prospettiva di una enorme eredità… Allora davvero tutto può accadere. Per fortuna però qui non siamo nella vita reale… ma solo in una divertentissima pièce teatrale che racconta la storia tragicomica di un imprenditore tanto fallito quanto megalomane, la cui unica vera fortuna è quella di avere una moglie ricchissima. Potrebbe accontentarsi, ma lui no! Decide di fare il “grande salto” con un piano sgangherato per entrare in possesso dell'eredità della moglie. Un piano semplice semplice... Lo seguiranno nell'impresa una serie improbabile di collaboratori e amici (si fa per dire)… interessati solo al denaro della moglie! Un affresco graffiante e non proprio edificante... ma senz'altro molto molto divertente.



Interpreti: Vincenzo Barbieri, Cecilia Borelli, Domenico Federico, Paola Fogliani, Maria Fina Peta, Sabino Genovese, Floriano Terrano, Andrea Vaccari.



info 3355881505 - Tutto il ricavato sarà devoluto per i progetti di solidarietà Elfo illustrati nelle serate.

