Il pianoforte protagonista all’Auditorium Bertoli

Si svolgerà domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 17 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti all’Auditorium Bertoli di via Pia, il “Concerto per pianoforte” con Emanuel Dudau, a cura del Circolo Amici della Lirica di Sassuolo.

Il programma prevede la Sonata n.1 op. 4 in do minore di Chopin (1810-1849), allegro maestoso, minuetto e trio, larghetto, presto; la Sonata n.2 op. 14 in re minore di Prokofiev (1891-1953), allegro ma non troppo, scherzo, andante, vivace, la Toccata e fuga in re minore trascrizione per pianoforte da Bach (1685-1750) e Busoni (1866-1924).