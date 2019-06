Pianosequenza, al via il nuovo cinema all'aperto de Lo Spazio Nuovo

Nell'ambito del progetto ExMa - C'è Spazio per Tutti, il percorso che da alcuni mesi riunisce un gruppo di giovani tra i 15 e i 30 anni nella creazione di iniziative aggregative, artistiche e culturali, nasce Pianosequenza, un nuovo ciclo di proiezioni cinematografiche all'aperto.

C'è Spazio per Tutti prende vita all'interno de Lo Spazio Nuovo, l'area dell'Ex Macello di Via IV Novembre 40 che da ormai un anno è stata riqualificata per ospitare associazioni e progetti per la cittadinanza.

Si inizia domenica 30 giugno con la proiezione de "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, per poi proseguire nelle domeniche successive con "Grand Budapest Hotel", "Midnight in Paris" e "Perfetti sconosciuti".

A partire dal 7 luglio, a contornare le proiezioni, che si svolgeranno nel giardino del circolo ARCI Vibra Club, ci saranno anche delle esposizioni artistiche di vario genere.

L'ingresso è gratuito, ma riservato ai soci Arci.