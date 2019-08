“La pianura è un foglio bianco”in scena i luoghi comuni della pianura

I luoghi comuni sulla Pianura come le zanzare, il maiale, la giovialità degli Emiliani, tra schermaglie e improvvisazioni, diventano il comune terreno di incontro dei protagonisti di La pianura è un foglio bianco di Elisa Lolli e Marco Sforza.

Quarto spettacolo della rassegna di Teatro all'aperto dell'estate 2019 di San Possidonio che andrà a concludere la Sagra del Crocifisso 213° edizione Sabato 31 Agosto 2019.

Un' attrice prestata al giornalismo e un cantautore malinconico trovano il passo giusto per ballare insieme al pubblico sulla musica e le parole della loro terra, la Pianura Padana.

Attraverso domande, provocazioni, battibecchi e nostalgie, la Pianura diventa un foglio bianco su cui scrivere e cantare, cogliendo le suggestioni che arrivano dai testi più e meno conosciuti di autori della Bassa e dalle canzoni originali di Marco Sforza. La giornalista filtra il proprio vissuto attraverso le pagine di Tondelli, Pederiali, Zavattini, Celati, Malerba, Nori e D'Arzo e il cantautore controbatte con i propri brani.

Il foglio bianco si trasforma pian piano così in un quadro naif, sgargiante e malinconico al tempo stesso. È il luogo per creare un dialogo divertente e spiazzante con il pubblico.

Perché se è vero che ci nasce in Emilia non può togliersi di dosso il tabarro ingombrante della propria malinconia, tanto vale riderci sopra e godersela tutta.



Lo spettacolo si terrà alle ore 21.00 all'aperto in piazza Andreoli e sarà ad ingresso gratuito. In caso di maltempo l'evento sarà spostato al Circolo La Bastia.