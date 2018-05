Pic-Nèlb, una domenica all'aria aperta a Casinalbo

Ritorna il picnic domenicale all'aria aperta a tema cibo&natura, circondati dai colori e dai profumi del parco Erri Billò a Casinalbo di Formigine. Appuntamento domenica 26 maggio. Poche le cose che i partecipanti dovranno portare con sé: cuscini per sedersi, panni&coperte, tavoli e sedie. Al resto invece (cibo e bevande), penserà l'organizzazione a cira di Le Palafitte 2.0. Sarà possibile acquistare cestini a scelta tra: tradizionale, picnic style, vegetariano e baby. (A breve la descrizione dei menù-cestini). Solo su prenotazione un cestino per celiaci in collaborazione con Aic Modena.

Inoltre, non possono mancare all’appello: musica dal vivo, l’animazione per i più piccoli, i rinfrescanti aperitivi al nostro park-bar e a partire dalle 17.00 gnòc frét per tutti.

INFO E PRENOTAZIONI: 366-8794074 e lepalafitte2.0@gmail.com