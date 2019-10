"Piccole ragioni. Filosofia con i bambini", il percorso riprende con una conferenza pubblica

Martedì 29 ottobre, alle ore 17, presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo 5), verrà inaugurata la decima edizione di Piccole ragioni. Filosofia con i bambini, progetto pluriennale organizzato dalla Fondazione in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena. Quest’anno il progetto prenderà avvio con la conferenza pubblica Che cos’è la filosofia con i bambini?, che sarà tenuta da Maria Antonella Galanti, professoressa di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università di Pisa. La conferenza sarà introdotta dagli interventi di Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione Collegio San Carlo, e Grazia Baracchi, Assessora del Comune di Modena con deleghe a Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità.



Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto “Piccole ragioni” sarà in parte aperto al pubblico e in parte riservato alla formazione delle insegnanti. L’idea è quella di fornire a chi opera quotidianamente in classe con i bambini gli strumenti per proporre conversazioni e sperimentazioni di tipo filosofico, spiega Giuliano Albarani. Una delle peculiarità del progetto – prosegue Albarani – consiste nel porre al centro della riflessione condivisa i temi etici, nella convinzione che la pratica della filosofia con i bambini possa aiutare i più piccoli a interrogarsi criticamente su ciò che li circonda.

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione San Carlo e il Memo (Multicentro educativo Sergio Neri) del Comune di Modena – aggiunge Grazia Baracchi – di recente è stato possibile coinvolgere nel progetto “Piccole ragioni” non sole le insegnanti delle scuole dell’infanzia, ma anche le insegnanti delle scuole primarie, proponendo incontri di filosofia destinati alla fascia di età tra i 6 gli 11 anni, secondo metodi appositamente studiati. Attraverso il percorso si è inteso mostrare come le domande filosofiche possano incoraggiare lo sviluppo di un pensiero autonomo, ponendo le basi di una cittadinanza responsabile.



Durante l’incontro del 29 ottobre Francesca Botti (Settore Istruzione del Comune di Modena, Gruppo di coordinamento pedagogico 0/6 anni) presenterà al pubblico il volume Educare al limite. Filosofia nella scuola dell’infanzia (Pisa, Edizioni ETS, 2019), che raccoglie la documentazione riguardante i percorsi di filosofia con i bambini condotti negli ultimi due anni nelle scuole dell’infanzia modenesi a partire dal concetto di limite, analizzato nella sua duplice accezione: misura a cui bisogna attenersi per evitare di mettere a rischio la convivenza pacifica tra le persone e ostacolo che è invece necessario superare per acquisire nuove conoscenze e nuove pratiche.