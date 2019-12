Il Piccolo Coro Angelico l’appuntamento tra musica e arte

Spazi d’Ascolto è la rassegna musicale ideata da Silvia Tarozzi, a cura di Lucia Biolchini che a partire dal 21 dicembre allieterà con incontri e concerti i cittadini e visitatori alla Rocca di Vignola.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 21 dicembre con il Piccolo Coro Angelico, nato in seno al Centro di Ricerca Musicale di Bologna, un piccolo ensemble vocale di bambini tra i 5 e i 12 anni che presenta un repertorio originale di composizioni proprie e di musicisti. Il coro avrà il piacere di accogliere due ospiti molto speciali, la cantante gospel Ola Obasi Nnanna e il compositore e tastierista Tiziano Popoli.

Il Piccolo Coro Angelico è un laboratorio di sperimentazione corale e vocale per bambini attivo da gennaio 2012 a Bologna presso il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo.

Il repertorio del coro viene scelto partendo dalla sensibilità e dalle energie dei giovani coristi che vi entrano ogni anno ed è in parte costituito da composizioni originali dei bambini: fin dall’inizio dei laboratori infatti si è lavorato sulla composizione collettiva di melodie e testi, sulla creazione di spartiti grafici e sull’improvvisazione vocale.

“Musica e canto sono manifestazioni del proprio essere interiore.” - spiega la Presidente della Fondazione Carmen Vandelli – “Il canto sgorga dalla gioia del cuore, da un animo felice che, nella fede, si dona al suo Signore. Canto e musica sono capaci di esaltare sentimenti, emozioni, interagire con la dimensione più profonda dell’uomo con capacità terapeutiche: sono una sorgente di acqua che disseta come un cibo capace di nutrire la propria vita. Ci fanno ripercorrere la storia della salvezza e in questo periodo natalizio ci invitano a fermarci un momento per riflettere sui veri valori della vita. Questi concerti eseguiti nella stupenda ‘location’ della Rocca consentono inoltre di integrare passato e presente in un contesto che nessuno potrà dimenticare.”

L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è libero e gratuito.