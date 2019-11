Pierluigi Ciocca presenta il libro "Tornare alla crescita. Perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla"

Il sesto appuntamento della rassegna "Un libro, le idee", organizzata dalla Fondazione Mario Del Monte in collaborazione con Librerie.coop, vedrà protagonista l'economista Pierluigi Ciocca, già vicedirettore generale di Banca d'Italia, e autore del libro "Tornare alla crescita. Perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla". L'appuntamento è per martedì 12 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, via Sant'Orsola 52, Modena.



Nel libro, edito da Donzelli Editore, Ciocca ricostruisce la preoccupante condizione economica del nostro Paese e offre una ricetta per portare l’Italia fuori dalle sabbie mobili in cui da un quarto di secolo si dibatte. A discutere con lui sarà Antonio Ribba, docente del Dipartimento di Economia di UNIMORE.