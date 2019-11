"Tornare alla crescita", Pierluigi Ciocca presenta il suo libro a Modena

Prosegue la rassegna culturale di dibattito e approfondimento "Un libro, le idee", promossa dalla Fondazione Mario Del Monte in collaborazione con Librerie.Coop. Protagonista del sesto appuntamento, sarà l’economista Pierluigi Ciocca, già vicedirettore di Banca d’Italia, e autore del libro "Tornare alla crescita. Perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla" edito da Donzelli Editore.

Pierluigi Ciocca è un banchiere ed economista italiano con alle spalle 40 anni in Banca d’Italia, di cui 11 nel ruolo di vicedirettore generale, e una solida esperienza a livello europeo (ha seduto in ben tre comitati economici). A livello accademico, Ciocca ha tenuto e tiene lezioni e conferenze in università italiane e straniere, fra cui l’Università degli Studi di Macerata, “Sapienza” Università di Roma e LUISS Guido Carli di Roma.

«La realtà vera è che l’Italia non produce più di quanto produceva quindici anni fa; la disoccupazione, non solo quella dei cosiddetti giovani, è alta, il lavoro mal pagato, precario; la povertà si estende; l’evasione fiscale impazza; il debito pubblico spaventa i mercati; la questione meridionale si è incrudita; la produttività delle imprese ristagna. La cultura, le istituzioni, la politica, la società civile stentano a scuotersi, a fare fronte».

Da questo piccolo estratto del libro "Tornare alla crescita. Perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla", edito da Donzelli Editore, emerge la visione di Ciocca di quello che è lo stato di “salute”, se ancora così si può chiamare, della nostra economia. Un volume, tuttavia, che non si limita a descrivere o “a puntare il dito” contro le cause responsabili del malanno italiano, ma che offre una vera e propria ricetta per portare l’Italia fuori dalle sabbie mobili nelle quali da un quarto di secolo si dibatte.

La presentazione del libro si terrà martedì 12 novembre alle ore 18 presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, via Sant’Orsola 52, Modena. A discutere con l’autore sarà Antonio Ribba, docente del Dipartimento di Economia di UNIMORE.