“La Pifarescha” è protagonista di un concerto a Castelnuovo Rangone

Si terrà domenica 12 gennaio alle ore 17:00 presso la Chiesa di S. Celestino I Papa di Castelnuovo Rangone un altro appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista del concerto, intitolato “Di guerra e di pace”, sarà l'ensemble “La Pifarescha”, una delle formazioni più rinomate a livello internazionale nell'esecuzione di musica antica, che si presenterà al pubblico castelnovese con una sorprendente varietà di strumenti.

Il concerto è un suggestivo viaggio tra le atmosfere del Rinascimento, epoca in cui guerra e pace scandiscono in ciclica alternanza il passare del tempo: le campagne militari sono frequentissime, la guerra è un “mestiere” comune e si inserisce con (tragica) naturalezza nella vita dell’uomo. Forse anche per esorcizzare questa drammatica esperienza di morte, la musica del tempo si intrattiene spesso, anche tra gioco e scherzo, con temi guerreschi, così come con quelli legati alla pace, alla festa e al celebratissimo tema dell’amore: per amore si fa guerra; per amore si fa pace. Il programma musicale è un'alternanza di brani di compositori di corte e pagine della tradizione popolare, fragori di battaglie e ritmi di danze: un continuo chiaroscuro, lontano nel tempo e nei costumi, ma estremamente attuale nella sua perenne lacerazione.

La Pifarescha nasce come formazione di alta cappella, organico strumentale di fiati e percussioni diffuso con il nome di Piffari e ampiamente celebrato in tutta l’Europa del Medioevo e del Rinascimento; l'ensemble unisce ed alterna le ricche ed incisive sonorità dell’alta cappella con quelle più morbide della bassa cappella, attraverso l’utilizzo di un ampio strumentario: bombarde, tromboni, trombe, cornetti, cornamuse, ghironda, dulciana, flauti, viella, viola da gamba, percussioni, salterio e molti altri.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

