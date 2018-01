Pink Floyd tribute show- eclipse tour 2018

☆ Il grande ed acclamato tributo italiano ai Pink Floyd, in tour con uno spettacolo mozziafiato !



☆ Gli Animals Pink Floyd, si contraddistinguono per la loro fedeltà alla riproposizione del suono e delle scenografie floydiane.



☆ Lo spettacolo sarà incentrato nella prima parte sull'album The Dark Side Of The Moon, mentre nella seconda parte, sarà riproposto un best of.



☆ Il tour ha una particolarità ben definita, quello di ospitare sul palco il Sax della città che ci ospita e anche il coro delle scuole musicali limitrofe.



☆ Un maiale gonfiabile di 3 mt, un enorme professore, lo schermo circolare e molto altro, fanno da cornice ad uno spettacolo unico, curato nei minimi particolari.

Una vera e propria esperienza floydiana !



INFO LINE E BIGLIETTERIA : 059.343662

Prevendita on line su Vivaticket