Al Teatro Fabbri di Vignola prosegue la rassegna "La domenica a teatro" con Pinocchio

Domenica 12 gennaio terzo appuntamento al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola con “La domenica a teatro”, la rassegna per famiglie promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad, con l’intento di dar voce a un teatro capace di emozionare grandi e piccini e per offrire alle famiglie un’importante occasione di crescita e di condivisione.

Alle ore 16.00 va in scena Pinocchio, la storia indimenticabile del burattino più famoso al mondo scritta da Collodi nella versione di Accademia Perduta / Romagna Teatri, fedele all’originale ma anche ricca di sorprese, di piccole e grandi magie.

Pinocchio viene qui raccontato come un inno alla meraviglia del libro e della pagina stampata. “Un libro per tutti” recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia di Pinocchio. Ed è proprio il libro il protagonista indiscusso dello spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e rinnamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.

Lo spettacolo propone una riflessione sul valore della pagina scritta che la creatività di Marcello Chiarenza reinventa in innumerevoli manufatti d’arte: migliaia e migliaia di scrigni fantastici che, anno dopo anno, secolo dopo secolo, hanno racchiuso le fantasie dei tanti bambini che, su di essi, hanno sognato, sognano e continueranno sempre a sognare.

Le musiche originali di Carlo Cialdo Capelli arricchiscono le emozioni suscitate dalla messinscena, in cui non mancano momenti di autentica comicità, con frequenti richiami alla cultura popolare dei burattini tradizionali che ha donato ai bambini di tante generazioni gioie, risate ed emozioni.

Al termine di ogni spettacolo, Conad offrirà una merenda a tutto il pubblico.



Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 059.2136055

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

Biglietti

Bambino fino a 12 anni € 5,00

Adulto € 8,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad

Biglietteria del Teatro Ermanno Fabbri – Via Minghelli 11, Vingola:

martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00

vignola.emiliaromagnateatro.com