"Pinochhio Pinochio", la rivisitazione teatrale del libro più amato dai bambini in scena a Nonantola

Sabato 2 Febbraio al Teatro Troisi di Nonantola alle ore 21 va in scena “Pinochhio Pinochio”, un bellissimo spettacolo per tutta la famiglia compresi i bambini a partire dai 6 anni. Un’occasione per passare una serata a teatro tutti insieme perché a quasi 140 anni dalla sua pubblicazione Pinocchio continua a essere non solo uno dei libri più amati e tradotti al mondo, ma anche una fonte inesauribile di suggestioni teatrali.

La creazione del burattino, il funerale del grillo, l’incontro con Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, il paese dei balocchi, l’abbraccio di Geppetto nella pancia della balena. Tutto è raccontato in un gioco teatrale esilarante, con invenzioni imprevedibili, azioni incalzanti e coralità di voci e corpi. Cinque attori e un musicista in un’originale e curiosa versione del celeberrimo libro di Collodi. Con semplicità e immediatezza, tutti gli aspetti, soprattutto quelli più divertenti, vengono sottolineati dalla narrazione, dalle canzoni e dalle azioni degli attori in un gioco di invenzioni continuo ed imprevedibile.

Questa originale e curiosa versione di Pinocchio è un riallestimento di uno spettacolo già creato dal regista Giuseppe di Bello e prodotto dal Teatro Città Murata, e rappresentato con grande successo in tutte le principali rassegne italiane con più di 300 repliche.

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed i sabati dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio). E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.