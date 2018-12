Pip Carter Lighter Maker sul palco dell'Off nell'anniversario della scomparsa di John Lennon

Sabato 8 dicembre sul palco dell'Off, come ogni anno, si ricorda John Lennon. Dalle 22.30 sul palco un happening musicale con Pip Carter Lighter Maker feat Davide Coconcelli. A seguire si balla con Gala on The Rocks, Gian Matteo Vandelli. A darsi battaglia con la band modenese i Brit&Sweet per una serata all'insegna della buona musica.

Le sonorità psicadeliche dei Pip Carter Lighter Maker ormai sono già note qui in provincia: il loro nome che non a caso prende spunto dalla passione di uno dei fondatori nel costruire proiettori a liquidi e dal fatto che Pip Carter, oltre ad essere un amico d’infanzia di Syd Barrett, era l’addetto alle luci nei light show dei Pink Floyd degli esordi. Nel gennaio 2008 registrano il loro primo album (The bones over the skin) al Bunker Studio di Andrea Rovacchi a Rubiera e suonano da spalla a gruppi come Marlene Kuntz, Rooney, Giovanardi dei La Crus. Nel 2009 registrano il loro secondo lavoro (The Nighmare before the day after) a cui segue un tour europeo. A Marzo 2010 risale il loro terzo lavoro “Wester Civilization” viene anticipato dall’ep “Candy ep”, mentre nel 2011 vicono il Roadie Rock Festival. Nel 2012 viene inciso un nuovo album. Il loro ultimo album è del 2014 “Double Drop”sotto l’etichetta HeyMan, Records un vinile che ripercorrerà questi ultimi due anni compositivi. Nel 2015 esce sotto etichetta "La Barberia "Did Man Invent God" solo in formato cassetta tiratura limitata che contiene inediti e versioni acustiche di brani del loro repertorio. Nel 2016 nonostante la prolifica attività live si mettono in pausa per realizzare un album con l'amico Davide Cocconcelli nel side project "Cocco and The Lighters".

L'evento è realizzato grazie all'aiuto di Jackie'O Clothing Modena.