Forum Eventi, Pippo Baudo racconta sè stesso e l'Italia che cambia

Il mese di marzo comincia con l'ultimo re della Tv italiana: domani, sabato 2 marzo, alle 17 Pippo Baudo presenta "Ecco a voi. Una storia italiana" (Solferino) scritto con la collaborazione di Paolo Conti. Qui il Superpippo nazionale racconta di quando Andreotti lo faceva andare in studio alle 6.30 di mattina "per organizzare l’intervista in diretta" e dopo un'ora di chiacchiere lo congedava con un disinvolto: "Improvviseremo".

Quando Berlusconi come penale per l'interruzione di un contratto gli chiese un intero palazzo, e non gli lasciò neanche il bar! Quando la sua casa in riva al mare esplose per un attentato mafioso. Quando incontrò per la prima volta il proprio figlio nella gelida stanza di un tribunale, con il cognome di un altro. E quando Fellini… E quando Sanremo… Attraverso i ricordi di una vita che ha incrociato tutte le maggiori personalità della politica, dello spettacolo, del cinema, della musica, Pippo Baudo racconta non solo se stesso ma anche un'Italia in profondo mutamento. Una vera rivoluzione del costume nazionale di cui lui è stato, oltre che testimone privilegiato, anche autore e regista.

