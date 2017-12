Il vecchio anno brucia sulla pira in piazza, festa a San Possidonio

L'Amministrazione Comunale di San Possidonio dà appuntamento al 31 dicembre in Piazza Andreoli per festeggiare insieme il nuovo anno. Dalle 23.30 accensione delle pira: bruciamo insieme il vecchio anno! A mezzanotte brindisi con spumante e panettone. Tutti i cittadini sono invitati. Si fa appello alla responsabilità dei cittadini a non fare uso di petardi e giochi pirici.