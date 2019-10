Al Circolo degli Artisti la storia di Gherardo Boccabadati con l’ultimo libro di Rina Pirani Natalini

Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 18.00 il Circolo degli Artisti di Modena in collaborazione con l'Associazione di scrittori I Semi Neri, presenta l’ultimo libro della scrittrice ferrarese Rina Pirani Natalini “CHE CI CREDIATE O NO E' ANDATA COSI'” (Libeccio Edizioni 2019, pp. 484, € 14,00) che racconta la storia di Gherardo Boccabadati, personaggio del Duecento modenese legato a San Francesco d'Assisi. L’Autrice sarà intervistata da Daniela Ori, scrittrice modenese, presidentessa dell’Associazione I Semi Neri.

Rina Pirani Natalini è nata a Cento (Ferrara) il 7 giugno 1954 e dopo il matrimonio si è trasferita a Dosso di Sant'Agostino (Ferrara) dove tutt'ora abita. La sua attività artistica è varia: Scrittrice, Fotografa, Pittrice. Dotata di notevole spirito di dedizione, ha svolto volontariato a favore di persone bisognose di aiuto. Fa parte di molte Associazioni, presso le quali si trova impegnata. Parlando di sé stessa, Rina si definisce una persona “Poliedrica”.

La figura di Boccabadati è raccontata attraverso gli occhi e l'esperienza di vita dell'Autrice, che ci condurrà alla scoperta di un mondo antico e attuale, che ruota attorno alla Chiesa di San Francesco a Modena, con le sue opere d'arte e i suoi simboli. Gherardo Boccabadati Maletta, riconosciuto beato, nacque a Modena nel 1200 da famiglia nobile e quando conobbe San Francesco di Assisi si spogliò anche lui degli abiti nobiliari per entrare a far parte dell’Ordine dei frati minori di San Francesco. Boccabadati è stato il primo francescano a Modena. Il volume è un’occasione per conoscere meglio la storia e la spiritualità di questo personaggio e anche per valorizzare la Chiesa di San Francesco, che conserva le spoglie del beato.

L’Autrice racconterà il suo incontro con la figura spirituale e storica del religioso e come è nata l'idea di questo libro e la sua missione.

