Pizza in Festa 2019, a Nonantola l'appuntamento più verace della provincia

La vera pizza napoletana, incontri, musica e il ricavato destinato a progetti, legati al mondo del volontariato, rivolti prevalentemente ai ragazzi. Da mercoledì 17 luglio a domenica 21 luglio ritorna a Nonantola in piazza Alessandrini (Parco della Pace) “Pizza in Festa”. Il menù al costo di 10 euro prevede pizza e bevanda. Non si effettuano vendite per asporto.

Il "Pizza in Festa" è uno tra gli eventi più attesi dell'anno a Nonantola - spiega Paolo Rizzo Presidente della Consulta del Volontariato di Nonantola - un appuntamento che si affida a centinaia di volontari di tutte le associazioni iscritte alla Consulta del Volontariato. Prima di tutto è un incontro tra persone e diverse sensibilità, una maniera per veder collaborare assieme i volontari di diverse associazioni, e poi la cosa più bella sono i tanti ragazzi che offrono il proprio servizio senza appartenere ad alcuna associazione. Un momento di festa e di gusto con la pizza verace napoletana e da quest'anno anche con il "Panuozzo" che sarà servito nel parco area pasticceria napoletana curata dall'associazione "Gioco, Immagine e Parole". Lo spazio musica invece accoglierà nove gruppi che si alterneranno durante le serate della manifestazione. Domenica 21 luglio, alla mattina, è prevista nel parco la Santa Messa dei volontari e alle ore 21 l'incontro organizzato dai ragazzi della consulta intitolato "A Bordo con Mediterranea". Vi aspettiamo"

In questi ultimi anni il ricavato di Pizza in Festa è stato destinato a diversi importanti progetti del territorio: Sportello di consulenza psicologica per le scuole primarie di Nonantola; Corso base di Protezione Civile rivolto ai giovani; Scialla Spazio Giovani; Centro Estivo rivolto ai ragazzi della scuola Primaria e secondaria di Nonantola.

A Napoli con il ricavato di Pizza in Festa sono stati invece realizzati i seguenti progetti: Campo Estivo per ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie Sarria e Monti; creazione e allestimento di sale prove musicali per i giovani del quartiere; rassegne teatrali musicali.