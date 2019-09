Playa D'en Fossa, festa grande alla "spiaggia" di Concordia

Anche quest'anno, per la undicesima edizione della Playa D'en Fossa, Fossa di Concordia diventerà per una notte il centro nevralgico del divertimento modenese. Alla consolle si alterneranno Victoria Vegas, Jessica Tinelli, Alexandra Voice, Morris DJ, DJ KillBill, @djpatricK, Resident Manuel Bondi, per poi terminare con il live di Stefano Baraldi al sax.

Dopo due date rinviate causa maltempo, il parco di Via Dugarello è pronto per trasformarsi nella spiaggia della musica e del divertimento, dove venerdì 20 settembre si inizierà a fare festa a partire dalle ore 20.00. L'organizzazione dell'evento si deve ai volontari, con il patrocinio del Comune di Mirandola e dell'Unione dei Comuni e l'aiuto di tanti sponsor. Come ogni anno, il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Ingresso libero. Per informazioni e tavoli visitare il sito web, le pagine Facebook, Instagram e Twitter oppure contattare il numero telefonico 340 4646437.