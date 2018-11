Pmi Servizi Associati promuove un convegno di approfondimento sul Decreto Dignità

Il Decreto Dignità, approvato dall’attuale Governo, ha introdotto diverse novità in merito ai contratti di lavoro, in particolare sono state inserite una serie di norme restrittive in materia di contratti a termine e contratti di somministrazione, ma anche sull’indennità per il licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti. Per aiutare gli imprenditori ad approfondire la normativa che presenta alcuni aspetti di difficile interpretazione, Pmi Servizi Associati srl ha promosso un seminario dal titolo: “Decreto Dignità cosa cambia per le aziende?”.

L’appuntamento è per il 14 novembre alle ore 15 all’Auditorium in via Pasolini, 15 a Modena. Sono stati chiamati ad intervenire due esperti del settore: l’avv. Luca Failla, co-founder Studio Legale LabLaw di Milano e l’avv. Barbara Sabellico, founder Studio Sabellico di Carpi. All'incontro sono stati invitati rappresentanti di aziende emiliano romagnole tra gli altri Ducati, Toro Rosso e Furla.

Il seminario, in accordo con l’Ordine degli avvocati del Foro di Modena, ha il riconoscimento di crediti formativi. Per avere maggiori informazioni la segreteria organizzativa risponde allo 059/984811.

Luca Failla è Avvocato e Giuslavorista Founding Partner di LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners. Riconosciuto come uno dei massimi esperti in Diritto del Lavoro a livello sia italiano che internazionale autore di molte pubblicazioni ed articoli in materia, specializzato nell’assistenza alle aziende sia italiane che straniere in tutte le tematiche di diritto del lavoro, membro fondatore di L&E Global (http://leglobal.org/)un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro, che oggi riunisce oltre 1.000 professionisti, in più di 30 paesi e in 4 diversi continenti. Nel 2018 viene inserito nella Hall of Fame dall’autorevole legal guide Chambers Europe e nello stesso anno, durante la serata di premiazione dei LegalCommunity Labour Awards, è stato premiato come Avvocato dell'anno - Contenzioso.

L’avvocato Barbara Sabellico, dopo una esperienza nel settore M&A presso primario studio internazionale a Milano, si trasferisce a Modena dove da tempo assiste i propri clienti su tutto il territorio nazionale, fornendo consulenza aziendale nelle questioni contrattuali d’impresa, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, in materia di diritto del lavoro. Ha anche da ultimo conseguito doppia certificazione DAKKS e Cepas come DPO, al fine di assistere al meglio le aziende clienti per l’adeguamento privacy di cogenza europea.