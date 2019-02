Pomeriggi in musica, quattro eventi tra febbraio e marzo

La parrocchia di sant'Agostino - san Barnaba propone nei mesi di Febbraio e Marzo quattro eventi musicali, finalizzati a far rivivere la fiorente attività artistico/musicale che ha da sempre caratterizzato le chiese appartenenti al suo territorio.

Gli appuntamenti in programma sono:



Domenica 10 Febbraio, ore 16:30

presso la "sala delle suore" (con entrata dalla chiesa di sant'Agostino)

"Gialloblù... MA ANCHE ROSSINI!"

Concerto operistico dei giovani cantanti del liceo musicale C. Sigonio di Modena.



Sabato 23 Febbraio, ore 21

presso la chiesa di sant'Agostino

"SACRO CONCERTO: la musica sacra nel ducato di Mantova"

Ensemble Fonte Armonica



Domenica 24 marzo, ore 16:30

Presso la chiesa di sant'Agostino

"DA VENEZIA A NAPOLI: Vivaldi e Pergolesi"

Anna Trotta, contralto - Erika Passini, soprano

Alice Lessmann, flauto traverso

Ilaria Pinelli, violino - Sandro Barbolini, viola - Elena Bertani, violoncello - Gloria Didonna, contrabbasso



Domenica 31 marzo, ore 18

Presso la chiesa di sant'Eufemia

"ARMONIE PER FLAUTO E CHITARRA: da Bach e oltre"

Luigi Spina, flauto traverso - Gianluca Giordano, chitarra